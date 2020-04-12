Москва, 12 апреля. Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» временно приостановит свою работу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Яндекс.Драйв» временно приостанавливает оказание услуг с 13 до 19 апреля в Москве. Арендовать машины любой категории на длительный срок будет нельзя, в связи с введением более жестких ограничений на передвижение», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались более 108 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения, 130 человек скончались. 1,2 тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.