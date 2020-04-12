Захарова объяснила неполную загрузку самолетов при вывозе россиян домой

Москва, 12 апреля. Осуществляющие эвакуацию россиян из-за рубежа самолеты могут быть не полностью загружены из-за квоты. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, в Москве введена квота на прием пассажиров, которая ограничивает прибытие граждан из-за рубежа до 500 человек в день.

«У нас был сформирован рейс из Гоа, из Индии, и он должен был вывозить 300 человек, то есть в совокупности Москва должна была получить 200 человек из Токио и 300 человек из Гоа. Но в последний момент самолет из Гоа был отменен», — пояснила Захарова.

Она также добавила, что МИД РФ работает в круглосуточном режиме над вопросом эвакуации россиян из других стран. Захарова подчеркнула, что все граждане смогут вернуться в Россию.

«Честное слово, сидим, работаем круглосуточно со всеми вместе… Никого не бросили, ни о ком не забыли», — добавила Захарова.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 108 тысяч человек.

В России зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, 130 человек скончались. 1,2 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, однако перевозчики могут выполнять рейсы для возвращения россиян домой.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.