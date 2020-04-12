Турция предпочитает помогать боевикам в Идлибе, вместе борьбы с коронавирусом в Сирии

Журналисты призывают Анкару помочь сирийскому народу справиться с коронавирусом на фоне продолжающегося насыщения Идлиба турецкой военной техникой и помощи боевикам — о попытках Турции воспользоваться кризисом для закрепления в Сирии, Федеральному агентству новостей рассказали военный эксперт Анатолий Матвийчук и геополитолог Константин Соколов.
Журналисты турецкой газеты Aydınlık, относящейся к Партии родины (Vatan Partisi), призвали политическое руководство страны прекратить конфликт с соседней Сирией в условиях распространения коронавируса COVID-2019 и последующего международного кризиса.
Suriye’de salgına ve emperyalizme karşı mücadelehttps://t.co/s9ayH2Nsev#Suriye #korona #covid19 pic.twitter.com/vxxTqbT3E5— Aydınlık ???????? #EvdeKal (@AydinlikGazete) April 12, 2020
На сегодня от нового вируса в Сирии скончалось два человека, общее же число заражений достигает 25 человек. Несмотря на то, что Дамаск своевременно принял меры по борьбе с распространением коронавируса, включая введение комендантского часа, власти страны отмечают, что не смогут самостоятельно сдержать заболевание, и им нужна помощь.
Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), угроза распространения коронавируса в Сирии очень высока по ряду причин, включая разрушенное в ходе гражданской войны здравоохранение и отсутствие контроля правительства над определенными территориями страны.
Представители Министерства иностранных дел Сирии на фоне распространения коронавируса призывали страны Запада снять санкции с Дамаска, однако ни США, ни Евросоюз не пошли на этот шаг.
Как считают турецкие журналисты Бюшра Эзгин и Нурджан Оздемир, Анкаре следует воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы наладить диалог с официальными властями Дамаска.
Журналисты призывают Турцию воспользоваться опытом наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, заявившего о поддержке Дамаска, тем самым начав тоже оказывать помощь сирийскому народу не только в определенных населенных пунктах на северо-западе страны, где расположены турецкие военные, но и на подконтрольных официальному правительству территориях.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему в Турции в условиях кризиса начали появляться призывы наладить дружбу с Сирией.
Дружба ради помощи
По словам Матвийчука, на фоне распространения коронавируса Анкара зашла в тупик, поскольку ей необходимо получить гуманитарную помощь для борьбы с кризисом, причем скорее от России, а не от стран Запада.
«Мы наблюдаем такое переориентирование, за которым могут последовать даже переговоры с сирийским правительством для локализации конфликта. Турция вновь попробует представить себя миротворцем», — говорит собеседник ФАН.
В то же время эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов отмечает, что подобные жесты «доброй воли» в сегодняшнее время во многом будут иметь политический подтекст, который следует учитывать.
«Сейчас многие политики и общественные деятели говорят о важности завершения всех конфликтов и переходу к коллективной борьбе с общей бедой — коронавирусом. Сам по себе призыв журналистов правильный и прозрачный», — замечает Константин Соколов.
Удобный момент для подготовки провокаций
Федеральное агентство новостей неоднократно обращало внимание, что Турция регулярно отправляет бронетехнику и строительные материалы в сирийский Идлиб через погранпереход «Кафр Лусин», расположенный на северо-западе провинции. По мнению турецких журналистов, вместо этих действий Анкаре следует направить гуманитарную помощь сирийскому народу.
#Turkish convoy passed through the Kafr Lusin border crossing with trucks transporting prefabricated concrete fortification sections moving toward Zawiya Mountain in #Idlib. pic.twitter.com/YHVbxMNdgI— Christian Turner (@CombatChris1) April 6, 2020
Isgalçi TC Idlib Kafr Lusin bölgesinde Beton blok tavsiyesi yapti. pic.twitter.com/Rs25Nb0TIj— Ernesto Dep☀️ (@zagrosrojhilat) April 4, 2020
Константин Соколов считает, что само по себе военное присутствие Турции в регионах, где правительство Сирии самостоятельно может навести порядок, неуместно при любом рассмотрении вопроса.
«Турки рискуют потерять всех своих союзников, продолжая действовать в выбранном направлении», — замечает собеседник ФАН.
По мнению Анатолия Матвийчука, Турция использует период отвлечения международного внимания на кризис, и само распространение коронавируса на Ближнем Востоке, для наращивания своего военного присутствия, поскольку Идлиб является предметом геополитических интересов Анкары.
«Известно, что Турция передает свое вооружение той же «Сирийской национальной армии» (СНА). При помощи таких методов она хочет добиться не только сохранения контроля над территорией, но и того, чтобы определенные силы представляли интересы Анкары в будущем сирийском правительстве», — заключил военный эксперт.