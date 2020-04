Турция предпочитает помогать боевикам в Идлибе, вместе борьбы с коронавирусом в Сирии

Журналисты призывают Анкару помочь сирийскому народу справиться с коронавирусом на фоне продолжающегося насыщения Идлиба турецкой военной техникой и помощи боевикам — о попытках Турции воспользоваться кризисом для закрепления в Сирии, Федеральному агентству новостей рассказали военный эксперт Анатолий Матвийчук и геополитолог Константин Соколов.

Журналисты турецкой газеты Aydınlık, относящейся к Партии родины (Vatan Partisi), призвали политическое руководство страны прекратить конфликт с соседней Сирией в условиях распространения коронавируса COVID-2019 и последующего международного кризиса.

На сегодня от нового вируса в Сирии скончалось два человека, общее же число заражений достигает 25 человек. Несмотря на то, что Дамаск своевременно принял меры по борьбе с распространением коронавируса, включая введение комендантского часа, власти страны отмечают, что не смогут самостоятельно сдержать заболевание, и им нужна помощь.

Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), угроза распространения коронавируса в Сирии очень высока по ряду причин, включая разрушенное в ходе гражданской войны здравоохранение и отсутствие контроля правительства над определенными территориями страны.

Представители Министерства иностранных дел Сирии на фоне распространения коронавируса призывали страны Запада снять санкции с Дамаска, однако ни США, ни Евросоюз не пошли на этот шаг.

Как считают турецкие журналисты Бюшра Эзгин и Нурджан Оздемир, Анкаре следует воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы наладить диалог с официальными властями Дамаска.

Журналисты призывают Турцию воспользоваться опытом наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, заявившего о поддержке Дамаска, тем самым начав тоже оказывать помощь сирийскому народу не только в определенных населенных пунктах на северо-западе страны, где расположены турецкие военные, но и на подконтрольных официальному правительству территориях.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему в Турции в условиях кризиса начали появляться призывы наладить дружбу с Сирией.

По словам Матвийчука, на фоне распространения коронавируса Анкара зашла в тупик, поскольку ей необходимо получить гуманитарную помощь для борьбы с кризисом, причем скорее от России, а не от стран Запада.

В то же время эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов отмечает, что подобные жесты «доброй воли» в сегодняшнее время во многом будут иметь политический подтекст, который следует учитывать.

Федеральное агентство новостей неоднократно обращало внимание, что Турция регулярно отправляет бронетехнику и строительные материалы в сирийский Идлиб через погранпереход «Кафр Лусин», расположенный на северо-западе провинции. По мнению турецких журналистов, вместо этих действий Анкаре следует направить гуманитарную помощь сирийскому народу.

#Turkish convoy passed through the Kafr Lusin border crossing with trucks transporting prefabricated concrete fortification sections moving toward Zawiya Mountain in #Idlib. pic.twitter.com/YHVbxMNdgI