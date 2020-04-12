Психиатр Костюк заявил, что коронавирус может стать пусковым механизмом многих заболеваний

Москва, 12 апреля. Коронавирус и связанная с ним самоизоляция могут стать пусковым механизмом многих заболеваний, в том числе тяжелых психических расстройств. Такое мнение выразил главный психиатр Москвы, доктор медицинских наук, профессор Георгий Костюк.

Впервые в истории столько людей оказались в самоизоляции, и далеко не все готовы к такому режиму. Длительное пребывание в четырех стенах может привести к стрессу, нервным срывам или даже к более серьезным последствиям, считает Костюк.

«Сведения, которые мы имеем сейчас, указывают на обострение проблем, которые уже существуют у человека в семье. Например, увеличение случаев домашнего насилия», — заявил доктор.

По его словам, с точки зрения долгосрочных последствий специалистами рассматривается влияние вируса на возникновение тяжелых психических расстройств. Таких как деменция, шизофрения, умственная отсталость.

«Вирусы могут выступить пусковым механизмом не только психических заболеваний, но и соматических», — добавил профессор.

Например, у пожилых людей на фоне распространения вирусной инфекции может возрасти риск делирия, болезни Паркинсона и Альцгеймера, предупредил Костюк. Доктор при этом отметил, что нельзя забывать о совокупности факторов, среди которых: генетическая предрасположенность и внешние обстоятельства.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже более 170 стран. Ее жертвами стали свыше 113 тысяч человек, заразились более 1,8 миллиона. Многие страны вынуждены были закрыть границы и объявить на своей территории карантин.

В России, по последним данным, зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания, около тысячи человек удалось вылечить, 130 пациентов скончались.