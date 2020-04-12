Приложение для получения цифровых пропусков не будет действовать в Москве

Москва, 12 апреля. Электронное приложение для получения цифрового пропуска в период режима самоизоляции не будет действовать на территории Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«В Москве, которая первой в России столкнулась с коронавирусом, уже действуют другие технологические решения, в том числе для оформления цифрового пропуска для передвижения по городу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ведомство запустило приложение для получения цифрового пропуска в период самоизоляции. В настоящее время приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» доступно для бесплатного скачивания в магазинах App Store и Google Play.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. От коронавируса скончались более 108 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 130 человек скончались. 1,2 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.