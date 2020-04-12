Цивилев сообщил о запуске в Кузбассе производства комплектующих для ИВЛ

Кемерово, 12 апреля. Клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут производить в Кузбассе, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Кемеровский механической завод уже изготовил промышленный образец консоли, которая используется для подключения ИВЛ к системе подачи кислорода. Разработка появилась благодаря помощи медиков.

«Такие клапаны необходимы всем регионам. Но проблема в том, что они выпускались только на одном заводе в России», — написал Цивилев, его слова передает «Газета Кемерова».

Исследования показали, что коронавирус в первую очередь атакует органы дыхательной системы и провоцирует развитие хронических заболеваний. У старшего поколения болезнь чаще всего протекает осложнениями, им требуется подключение к ИВЛ.

Во всех регионах России в больницах готовят койко-места для пациентов с коронавирусом, а также реанимационное оборудование и аппараты ИВЛ. Власти призывают россиян отказаться от прогулок на улице и оставаться дома.

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Он подчеркнул, что пик заболеваемости еще не пройден.