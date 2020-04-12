Зеленский решит судьбу запрета Порошенко на соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»

15 мая истекает срок действия блокировки социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» на Украине. Слово теперь за президентом страны Владимиром Зеленским.

Как Порошенко российские спецслужбы «наказал»

Популярные социальные сети были запрещены на Украине указом президента Порошенко в мае 2017 года под предлогом «информационной войны» с Москвой. Специфика антироссийских санкций в том, что страдает от них не Россия, а исключительно украинские граждане. Под «благовидным» предлогом указ Порошенко решил сразу несколько задач.

«Украинская власть убивает конкурентов Фейсбука в Украине. Фейсбук за это соглашается подчинить свой украинский сегмент правительственной цензуре. Просто за деньги продают кусочек свободы слова в отдельно взятой соцсети», — пояснил журналист Юрий Ткачев на своем Telegram-канале.

Ткачев добавил, что таким нехитрым способом Киев обрел монополию на промывание мозгов гражданам, а детище Цукерберга испытывает самую скромную конкуренцию с рекламой в социальных сетях.

Полнейшая выгода и очевидный профит

Facebook действительно исключительно лоялен к киевским властям и примкнувшим к ним «активистам», «патриотам» и прочим «героям Майдана». Эта публика излагает свои мысли вполне свободно, не чураясь оскорблений, угроз и нецензурной брани. Американская социальная сеть за редким исключением смотрит на эти вещи сквозь пальцы.

Совсем иные условия созданы для идеологических противников Киева. «Неправильные» пользователи подвергаются тщательной цензуре. Многие буквально жили от «бана» к «бану». В последнее время на Facebook вообще перестали заморачиваться, блокируя неугодных завсегдатаев Сети без какого-либо формального повода.

В этих обстоятельствах часть оппозиционного Майдану интернет-сообщества перекочевала на альтернативные платформы. Например, уже упомянутый Юрий Ткачев вещает с Telegram-канала и на You-Tube. Известный адвокат Андрей Портнов тоже ретировался из Facebook в Telegram.

Их примеру последовали и многие другие пользователи, уличенные в недостатке патриотизма. Зато активист-убийца Сергей Стерненко превосходно чувствует себя на Facebook. Подумаешь, убил человека и снял на камеру последние минуты его жизни. Это тебе не Майдан критиковать.

Национальной безопасности ради

Служба безопасности Украины уже выступила за продление «санкций» в отношении социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» еще на три года. Соответствующее представление внес глава ведомства Иван Баканов.

По мнению политика, запрет социальных сетей благотворно сказывается на информационной безопасности Украины.

«Это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб», — отмечают в СБУ.

За дальнейшую блокировку высказался не только Баканов. Народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Александр Федиенко утверждает, что и сам Зеленский уже принял решение: «ВКонтакте» и «Одноклассники» останутся вне закона.

Оттепель отменяется

Год назад украинский народ сделал выбор, казавшийся судьбоносным. Во втором туре президентских выборов подавляющее большинство избирателей отдали предпочтение Владимиру Зеленскому. Вчерашний шоумен позиционировал себя как антипод Порошенко и даже называл себя «приговором» для Петра Алексеевича.

В противовес воинственной псевдопатриотической риторике оппонента он обещал перестать стрелять в Донбассе. Обещал подумать над пересмотром языкового закона, который справедливо называют формой геноцида национальных меньшинств. И даже часть своей инаугурационной речи новый президент произнес на русском языке. В этом жесте сторонники Владимира Александровича увидели добрый знак.

На деле Зеленский и «Слуги народа» сохраняют и приумножают печальное наследие предшественников. После масштабного обмена пленными между конфликтующими сторонами миротворческие усилия сошли на нет.

Зе-команда полностью прогнулась под националистов. Обещание «перестать стрелять» оказалось пустыми словами. Да и в гуманитарной сфере ничего не изменилось. Чудовищный закон о языках продолжает действовать в прежней редакции. «Мовный» омбудсман Татьяна Монахова к своим обязанностям преступила с нескрываемым энтузиазмом.

При этом сама чиновница никакого насилия не замечает.

«Сразу говорим, что украинизация — плохое слово. В Украине украинизация — это нечто насильственное. Наша цель способствовать распространению украинского языка во всех сферах публичного общения, на всей территории Украины», — говорит Монахова.

Вполне в духе президента Зеленского, который тоже говорил о приоритете стимулов над насильственными методами в языковой сфере.

Между тем, существующий закон воздействует на граждан исключительно принудительными методами. Тотальная украинизация охватила все сферы: образование, науку, кино, телевидение, книжную продукцию, интернет-пространство.

Законное применение русского языка ограничено бытовым общением и отправлением религиозного культа. Об изменении всех этих ужасающих норм речь уже не идет.

Судя по всему, запрет социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» тоже сохранит свою силу. В угоду Facebook, Петру Алексеевичу и его избирателям.

Похоже, о мнении 73% своих избирателей Зеленский уже и не вспоминает.