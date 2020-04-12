Кадыров придумал «полезное» наказание для нарушителей режима самоизоляции

Грозный, 12 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, какое наказание будет ждать тех, кто нарушает режим самоизоляции в республике. Глава Чечни предложил отправлять нарушителей карантина на сельскохозяйственные работы.

«Ему не сиделось дома, и он вышел? Ну так пусть целый день работает на поле и приносит пользу. Мы найдем ему работу. Пусть пашет поля, сеет и выращивает», — отметил Кадыров.

Он также добавил, что нарушители режима самоизоляции будут задействованы в сельскохозяйственных работах до окончания эпидемии коронавируса в России, передает портал «Чечня Сегодня».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 108 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, 130 человек скончались. 1,2 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.