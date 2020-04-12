Член Нью-йоркской академии наук рассказал, кто устойчив к коронавирусу

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн не исключил, что у россиян, переболевших пневмонией в начале 2020 года, выработалась устойчивость к COVID-19.

Несмотря на то, что коронавирус в России начал распространяться позже, чем в Азии и Европе, профессор Альтштейн не исключил, что случаи заболевания пневмонией в России в январе и феврале 2020 года могли быть связаны с коронавирусной инфекцией.

«Тесты на коронавирус в России появились в феврале, но их не делали больным пневмонией. Но уже тогда, когда тесты появились, были положительные результаты. Их было мало, потом уже пошло нарастание», — заметил в интервью Федеральному агентству новостей доктор медицинских наук.

По словам вирусолога, если предположить, что январские пневмонии были коронавирусными, то у перенесших их людей должен выработаться иммунитет.

«Когда начнут проводить исследования на антитела к коронавирусу, у переболевших людей они будут обнаружены. Это значит, что эти люди в целом устойчивы к COVID-19, потому что случаи повторного заражения, если и были, как подозревают, то очень редко», — объяснил Анатолий Альтштейн.

Ранее в беседе с ФАН профессор Альтштейн заявил, что для того, чтобы понимать, как развивается ситуация с коронавирусом в России, необходимо проверять на COVID-19 всех людей, у которых диагностирована пневмония.

«Процент заразившихся COVID-19 среди людей, больных пневмонией, будет хорошим показателем того, как развивается эпидемия. То есть, если бы коэффициент коронавируса на тысячу пневмоний отражался в статистике, она стала бы более показательной», — считает вирусолог.

По данным на 12 апреля, коронавирус диагностирован у 15 770 россиян. За сутки это число увеличилось на 2 186 человек из 52 регионов страны. За все время наблюдения за эпидемией жертвами COVID-19 в России стали 130 граждан, выздоровели 1 291.

Самое большое количество инфицированных зарегистрировано в Москве — 10 158 человек, за сутки в столице подтверждено 1 306 новых случаев. На втором месте Московская область, где на сегодняшний день выявлено 1 360 заболевших (+278 за сутки), на третьем — Петербург с 557 зараженными (+69 человек за сутки).