Волочкова раскрыла секрет стройной фигуры в самоизоляции

Москва, 12 апреля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками секретом, как ей удается поддерживать форму даже в период самоизоляции.

По словам балерины, за дни, проведенные дома, она не прибавила в весе «ни грамма». Волочкова подчеркнула, что самоизоляция имеет свои плюсы — появилось больше времени для работы над телом.

Секрет стройной фигуры балерины заключается в ежедневных занятиях и репетициях, а также в посещении бани. Кроме того, Волочкова старается не наедаться: ее рацион включает овощной суп, вареные яйца и салат.

«Главное, не распускайте себя и не ленитесь! Гимнастику можно делать и на двух квадратных метрах», — написала она в Instagram.

Накануне стало известно, что Волочкова выйдет замуж в роскошном платье, украшенном кристаллами Swarovski, стоимость которого оценивается в примерно 15 миллионов рублей. Взялась за создание наряда звездный дизайнер Аника Керимова. Эскиз будущего платья она хранит в строжайшем секрете, но упомянула, что на него уйдет «двадцать килограммов кристаллов Swarovski», а также итальянский шелк и французское кружево.

Свадьба запланирована на осень, но Волочкова до сих пор не раскрыла личность своего будущего супруга. Она лишь обмолвилась, что он человек непубличный.