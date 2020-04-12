Нудисты, бегство врачей и незаконные прически в эпоху COVID-19. Колонка Владимира Тулина

Из европейских стран самые суровые меры по борьбе с коронавирусом применяет Чехия. Там, в частности, абсолютно всем запрещено появляться на улицах и в общественных местах без защитных масок. В связи с этим интересный случай произошел в маленьком городке Лажне Бохданец к востоку от Праги. После жалоб граждан полиция прибыла на речной пляж, который официально выделен для нудистов и действительно обнаружила там множество обнаженных людей без масок. Однако при попытке оштрафовать, они заявили, что им официально разрешено находиться на этом месте без всякой одежды, а значит и без масок тоже.

Потребовалось получить разъяснения от правоохранительных и правосудных органов, которые постановили, что, да — голым можешь ты ходить, но маску все равно носить обязан.

Во время второго визита полиции на нудистский пляж около половины из 150 его посетителей были в масках. Однако полиция теперь была значительно сильнее юридически подготовлена и после того, как оштрафовала нудистов без масок, взялась выписывать штрафы за то, что они собрались большими группами (в Чехии сейчас нельзя собираться больше чем по двое).

В Дании парламент принял закон, по которому за публикацию в Интернете любой информации о коронавирусе и борьбе с ним, противоречащей официальной, предусмотрены блокировка веб-сайтов, штрафы и даже тюремное заключение на срок до восьми месяцев. В связи с этим популярный в стране блогер Пер Брандгаард написал на своем сайте:

«Так как сейчас есть риск лишиться свободы на восемь месяцев за критические заявления о COVID-19 (а значит и о властях в целом в связи с коронавирусом), то я бы предпочел временно отказаться от публичных дебатов».

Появляется обоснованное опасение, что постепенно запрет на критику властей будет расширен и свобода слова умрет вслед за демократией (все выборы во всех странах ЕС отменены) и Шенгеном (все внутренние и внешние границы ЕС закрыты).

В США вспыхнул скандал из-за такого, казалось бы, незначительного факта, что мэр Чикаго Лори Лайтфут пришла на работу с новой прической. Дело в том, что незадолго до этого она в своем обращении к жителям города в связи с борьбой против коронавируса заявила, что «подкрашивать корни в данный момент не является первостепенно важным», и объявила о закрытии всех парикмахерских и салонов красоты. Лори Лайтфут является живым символом американской толерантности: она первая негритянка (извиняюсь, афроамериканка) и одновременно первая лесбиянка, ставшая мэром Чикаго. Во втором туре выборов в 2018 году за нее проголосовали 73% избирателей.

«Я публичное лицо этого города. Я появляюсь в национальных средствах массовой информации и я на глазах общественности», — так после массового возмущения Лайтфут прокомментировала свою новую прическу.

Также она обвинила недовольных жителей города в том, что «они волнуются не о том», и издала распоряжение о запрете продажи алкоголя после 21 часа.

В соседней Канаде премьер-министр крупнейшей провинции Квебек Франсуа Лего потряс сограждан сообщением, что в доме престарелых в Монреале за последние дни умер 31 человек. Но ужаснула канадцев даже не цифра умерших, а то, как и почему они покинули наш мир.

26 марта обитатель этого дома был доставлен в госпиталь, где ему был поставлен диагноз — коронавирус. Вскоре он умер. Три дня спустя от COVID-19 скончался еще один житель дома престарелых, а потом еще трое. Персонал после этого охватила паника: одни — срочно ушли в отпуск, вторые — взяли больничный, а третьи — просто перестали приходить на работу.

Когда в дом престарелых пришел с внеплановой проверкой инспектор здравоохранения, то он обнаружил, что все его обитатели остались не только без лекарств, но даже и без еды. В результате от тяжелых хронических заболеваний, которые осложнились недоеданием, умерло 26 человек. Возбуждено уголовное дело.

Представляю какой вой поднялся бы в СМИ по обеим берегам Атлантического океана, если бы подобная трагедия произошла в России. А так — тишина.