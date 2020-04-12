Москва, 12 апреля. Государственная компания «Российские железные дороги» с 15 апреля временно отменит 32 поезда дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе также отмечается, что данное решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, которая была вызвана эпидемией коронавируса.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. От коронавируса скончались более 108 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 130 человек скончались. 1,2 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в некоторых регионах РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.