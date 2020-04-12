Коронавирус заподозрили у 86 человек в доме престарелых в Смоленской области

Вязьма, 12 апреля. Обследование персонала и постояльцев дома для престарелых и инвалидов в Смоленской области выявило один случай коронавируса. Подозрение на заболевание есть у 86 человек.

Как сообщает правительство региона, в доме-интернате в Вязьме пока один подтвержденный диагноз. 12 апреля в Смоленской области состоялось экстренное совещание с участием губернатора Алексея Островского.

Пациентов с подозрением на коронавирус изолировали. Часть сотрудников перевели на домашний карантин. Медперсонал, который контактировал с пожилыми людьми, будет оставаться на изоляции.

С больными и здоровыми постояльцами интерната работают разные врачи. На данный момент Вяземской ЦРБ есть 28 койко-мест, шесть аппаратов ИВЛ. Число койко-мест для заболевших планируется увеличить.

В Смоленской области число заболевших достигло 21.

Ранее сообщалось, что в Башкирии следователи проверяют больницу с зараженными коронавирусом пациентами и врачами. На карантине находятся более тысячи человек. Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов.