Мамаеву возмутило введение штрафов за нарушение самоизоляции

Москва, 12 апреля. Жена полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева Алана возмутилась введением штрафов за нарушение самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции.

Девушка не поняла, «каким образом народ получает штрафы» за беззаботные прогулки по городу, когда COVID-19 унес жизни уже более 112 тысяч человек практически по всему миру.

«Почему людей штрафуют? Это вообще законно? Есть ли юристы, которые могут как-то это прокомментировать? Просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает», — высказалась она в Instagram.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин утвердил принятый столичными депутатами закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции в городе. Его несоблюдение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей.

Режим самоизоляции действует в столице с 30 марта из-за стремительного распространения коронавируса нового типа. Примеру Москвы последовали и другие российские регионы, передает «Газета Кемерова». Россиянам разрешено покидать свои дома только в экстренных случаях, а также чтобы сходить в магазин за продуктами, посетить аптеку, выгулять домашних питомцев и выбросить мусор.

Столичные суды уже выписали штрафы первым нарушителям режима самоизоляции.

По последним данным, в России зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания, около тысячи человек удалось вылечить, 130 пациентов скончались.