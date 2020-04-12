Ветераны запустили флешмоб для самоизолировавшихся. ФАН-ТВ

Во время эпидемии сидеть дома тяжело не только молодым, но и пожилым людям. Общероссийский народный фронт предложил ветеранам поддержать тех, кто находится сейчас на карантине. В своих обращениях пенсионеры рассказывают, чем можно заняться дома на самоизоляции, и что делают они сами. Такие видео ветераны записывают на свои смартфоны и выкладывают в социальные сети.

«Ветераны призывают оставаться дома, заниматься домашними делами. Ведь получается так, что дома хватает домашней работы, которую люди не успели сделать за время своей основной работы. Они призывают посмотреть, что в доме не так, может быть привести в порядок, что-то доделать, прочитать полезные книги. То есть все то, что должен делать человек, который находится дома», — подчеркивает член штаба ОНФ Валерий Солдунов.

Пока что к флешмобу присоединились 10 человек. У них уже появилось много откликов и слов благодарности за поддержку. Цель доброго проекта в том, чтобы объединить как можно больше человек. Взаимная поддержка как никогда важна при общероссийском карантине.