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ФАН-ТВ
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Ветераны запустили флешмоб для самоизолировавшихся. ФАН-ТВ

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Во время эпидемии сидеть дома тяжело не только молодым, но и пожилым людям. Общероссийский народный фронт предложил ветеранам поддержать тех, кто находится сейчас на карантине. В своих обращениях пенсионеры рассказывают, чем можно заняться дома на самоизоляции, и что делают они сами. Такие видео ветераны записывают на свои смартфоны и выкладывают в социальные сети.Ветераны запустили флешмоб для самоизолировавшихся. ФАН-ТВ

«Ветераны призывают оставаться дома, заниматься домашними делами. Ведь получается так, что дома хватает домашней работы, которую люди не успели сделать за время своей основной работы. Они призывают посмотреть, что в доме не так, может быть привести в порядок, что-то доделать, прочитать полезные книги. То есть все то, что должен делать человек, который находится дома», — подчеркивает член штаба ОНФ Валерий Солдунов.

Ветераны запустили флешмоб для самоизолировавшихся. ФАН-ТВ

Пока что к флешмобу присоединились 10 человек. У них уже появилось много откликов и слов благодарности за поддержку. Цель доброго проекта в том, чтобы объединить как можно больше человек. Взаимная поддержка как никогда важна при общероссийском карантине.

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