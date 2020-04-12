Гаспарян разоблачил фейк Навального о «жалобах медиков» в Башкирии

Москва, 12 апреля. Скандальный блогер Алексей Навальный опубликовал в Сеть письмо главного врача Мелеузовской Центральной районной больницы в Башкирии с просьбой оказать помощь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Позднее Навальный обратился к главе Башкирии Радию Хабирову с требованием обеспечить больницы всем необходимым. В свою очередь глава республики отметил, что в Башкирии есть все необходимое для борьбы с коронавирусом, поэтому причин для подобных обращений нет.

«Коллеги, у нас очень богатая республика, у нас очень серьезный бюджет. Давайте прекратим побираться. Прекращайте эту историю: дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов. Нужна помощь..., сразу выделяем деньги», — отметил Хабиров.

Публицист Армен Гаспарян ознакомился с письмом, которое распространял Навальный, выяснив, что документ является сфабрикованным.

Гаспарян отметил, что в опубликованном Навальным обращении обрезана шапка, а часть текста содержит латинские буквы, которые отсутствуют в башкирском алфавите, передает Nation News.

Письмо содержит ряд грубых ошибок, в частности, в словах «h» заменена на «k». Республика Башкортостан (Башҡортостан республикаһы) написана как Башdортостан Республикаkы, на смеси кириллицы и латиницы. Не пощадил Навальный и название родной страны — Рәсәй Федерацияһы (Российская Федерация), обозначенной как PIcIй Федерацияkы.

Стоит отметить, что некоторые СМИ и представители российской либеральной общественности распространяют недостоверную информацию об эпидемии коронавируса в России, пытаясь посеять панику среди граждан. Распространением фейков активно занимаются блогер Алексей Навальный, а также беглый российский олигарх Михаил Ходорковский. Кроме того, к этой деятельности причастны сайт радио «Эхо Москвы» и «МБХ Медиа», которое спонсируется Ходорковским. В начале апреля Следственный комитет РФ инициировал проверку в отношении вышеуказанных СМИ и лиц по факту распространения недостоверной информации об эпидемии коронавируса в России.