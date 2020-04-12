МИД РФ напомнил Госдепу США имя первого человека в космосе

Москва, 12 апреля. Сообщение Госдепартамента США о Международном дне полета человека в космос без упоминания о Герое Советского Союза Юрии Гагарине — дезинформация и подлый прием эпохи постправды. Об этом заявили в МИД РФ.

На русскоязычной странице Госдепа США в Facebook ранее появилось поздравление по случаю 12 апреля. В России отмечаемый в этот день праздник носит название Дня космонавтики, а в остальном мире — Международного дня полета человека в космос.

«59 лет назад был совершен первый полет человека в космос», — говорится в сообщении американского ведомства.

К публикации Госдепартамент прикрепил поздравительную открытку, но не написал ни слова о Гагарине. В МИД РФ назвали такое умалчивание подлым приемом, передает радио Sputnik.

«Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин», — подчеркнули в российском ведомстве.

Напомним, что 12 апреля 1961 года Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился космонавт, была запущена с космодрома «Байконур». После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалеку от Энгельса.

Это событие стало отправной точкой в развитии пилотируемой космонавтики и сделало Советский Союз первой страной, успешно осуществившей столь сложное мероприятие.