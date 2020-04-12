Сирия, 12 апреля. В Хасаке «Демократические силы Сирии» арестовали бывшего полевого командира «Исламского государства»1. В Идлиб направлен конвой турецкой военной техники. Террористы ИГ1 подбросили гранату в дом бывшего соратника в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская национальная армия» (СНА): направила подкрепления и военную технику из Алеппо на юг Идлиба.

«Отряды народной самообороны» (YPG): подозреваются в установке СВУ на севере Алеппо.

ВС Турции: направили конвой техники и подкрепления в Идлиб.

«Демократические силы Сирии» (SDF): арестовали бывшего полевого командира «Исламского государства» в Хасаке.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1): совершило нападение на дом бывшего террориста группировки на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Боевики «Сирийской национальной армии» в ходе рейда в городе Аль-Баб обнаружили самодельную бомбу, установленную на обочине дороги. По данным новостного агентства Jisr TV, СВУ было демонтировано и подорвано за городской чертой. СНА подозревают в установке самодельного взрывного устройства «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые регулярно совершают вылазки в зоны контроля протурецких сил. 4 апреля в Аль-Бабе был заминирован припаркованный у мечети автомобиль. 9 апреля при детонации самодельной бомбы, установленной YPG, погиб один боевик «Сирийской национальной армии».

Провинция Дейр-эз-Зор

Национальные силы обороны (NDF) провели работы по разминированию территорий на востоке от города Абу-Кемаль. Как сообщает источник в сети Twitter @Y.N.M.S, бойцы с металлоискателями исследовали район на предмет мин и СВУ, оставленных террористами запрещенного в РФ «Исламского государства».

На востоке провинции «спящие ячейки» ИГ взорвали дом бывшего члена группировки в деревне Аль-Дохук. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), террористы подбросили в дом своего бывшего соратника ручную гранату. По информации источника до этого жена и отец террориста получали угрозы от «спящих ячеек». Информации о пострадавших пока не поступало.

Провинция Идлиб

Как сообщает медиаресурс Al Souria, в Идлиб прибыл еще один конвой военной техники, который пересек границу через погранпереход «Кафр-Лусин» и направился к линии разграничения сил правительственных войск и боевиков. У поселка Тафас турецкие военнослужащие установили бетонные заграждения вдоль трассы М4.

По информации Института военных исследований, общее число турецких военнослужащих, направлены в Идлиб с период с 1 февраля по 31 марта достигло 20 000, включая армейский спецназ, бронетанковые дивизии и спецподразделения коммандос. Со своей стороны второй корпус «Сирийской национальной армии» направил из Алеппо отряды своих бойцов на юг Идлиба. Военные источники сообщают, что подкрепления СНА прибывают с колоннами бронированных автомобилей, грузовиками боеприпасов и ПЗРК.

Провинция Хасака

На севере провинции прошло патрулирование территорий силами военной полиции РФ. Медиаресурс Aleppo AMC передает, что маршрут конвоя прошел у города Телль-Тамр. Напомним, совместное патрулирование Турции и РФ происходит в рамках российско-турецких договоренностей от 22 октября.

Курдские медиаактивисты сообщили, что боевиками «Демократических сил Сирии» в ходе рейда удалось задержать террориста «Исламского государства». Как сообщает агентство BAS News, «антитеррористические подразделения» SDF провели операцию в городе Аш-Шаддади. К операции также присоединились силы спецназа международной коалиции во главе с США. По информации источника, в ходе штурма дома на окраине города был захвачен бывший полевой командир ИГ — Мухаммед Рашид Диаб. Другие подробности операции не сообщаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.