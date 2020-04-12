Эпидемия COVID-19 – военная тайна армии США. Колонка Комиссара Яррика

Соединенные Штаты по-прежнему удерживают лидерство в статистике по случаям заражения коронавирусом. Неутешительная ситуация складывается и в вооруженных силах США: военное командование отказывается признавать случаи заражения SARS-CoV-2 среди личного состава, и заставляет молчать тех, кто начинает бить тревогу.

О загадочной смерти американского военного в Ираке и о том, как Вашингтон пытается спастись от коронавируса за непроницаемым молчанием, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Военная тайна – дело святое. Это аксиома для каждого военнослужащего любого государства. Противник никогда не должен знать сколько солдат в батальоне, чем вооружены, где находятся и какие их планы. От этого практически всегда зависит жизнь тех, с кем проходишь службу. Однако порой, формулировку «военная тайна» командование использует исключительно в целях сохранения своих высоких постов.

После того как капитан авианосца США Theodore Roosevelt Бретт Крозье, обеспокоенный вспышкой коронавируса SARS-CoV-2 среди матросов возглавляемого им корабля (а точнее полным бездействием высшего командования в Пентагоне), сообщил о проблеме в СМИ, он сразу же потерял свою должность и был «сослан» на берег. Реакция была понятна, ведь от сообщения Бретта Крозье в СМИ пришел в бешенство сам президент США Дональд Трамп, который посчитал действия капитана «ужасным поступком».

«Это было пятистраничное письмо от капитана. Оно было везде. Не думаю, что это было уместно. Это же сильные, мужественные люди. Честно говоря, я думаю, что это выглядело ужасно...», - заявил Трамп, подвергая капитана Крозье суровому порицанию. Это при том, что капитан «Теодора Рузвельта» и сам оказался заражен коронавирусной инфекцией.

Данный инцидент стал прекрасным уроком для командиров армии США всех степеней по всему миру. Теперь американские военачальники готовы признать гибель своих солдат от чего угодно, но только не от стремительно распространяющейся по миру пандемии COVID-19.

30 марта в различных информационных источниках стала распространяться информация о гибели американского военнослужащего сержанта первого класса Джона Дэвида Рэндолфа Хилти на военной базе США в Ираке, в районе населенного пункта Эрбиль. Из локальных источников известно, что 44-летний сержант Хилти был приписан к 1-му батальону 227-го авиационного полка 1-й боевой авиационной бригады 1-й кавалерийской дивизии в Форт-Худе, штат Техас. Сержант трижды участвовал в операциях США в Афганистане, а в Ираке находился с октября 2019 года.

RIP--Sgt. 1st Class John David Randolph Hilty, died 30 MARCH 2020 in Iraq.



Sgt. 1st Class John David Randolph Hilty, 44, whose home of record is listed as Bowie, Maryland, entered the Army in April 1999 as an Army combat engineer. His most recent military occupational..." pic.twitter.com/Xtdr500zx2 — Ed Gibbs ⭐⭐⭐ (@EdGibbs14) April 2, 2020

Может показаться, что гибель американского солдата в Ираке – обычное дело для любого военнослужащего, выполняющего свои обязанности в районе активности международных террористических группировок. Однако есть одна особенность. По имеющейся информации гибель американского военнослужащего связана не с ведением боевых действий. Одновременно с этим из источников, связанных с американской армией стала распространяться информация о том, что военный «погиб не в бою и не от COVID-19.

Официального объяснения гибели сержанта Хилти до сих пор нет. Вскрытие его тела запрещено, а также установлен запрет на передачу его тела родным. Почему?

Принимая во внимание то, что командование США не смогло предотвратить вспышку коронавируса на абсолютно замкнутых военных объектах, таких как постоянно находящихся в море авианосцах, то что можно говорить об их воинском контингенте в том же Ираке?

Как всем известно, американские военные устраивают постоянные разъезды по всей территории Ирака, где эпидемиологическую обстановку вряд ли можно назвать благополучной. Даже в Нью-Йорке, где применяют передовые технологии в области медицины, в оборудованных по последнему слову техники больницах умирают сотни людей от коронавируса. Также зафиксировано несколько сотен случаев заражения американских военнослужащих на четырех авианосцах США – помимо резонансного случая на «Теодоре Рузвельте», в списке значатся также «Рональд Рейган», «Карл Винсон» и «Нимиц».

Казалось бы, атомные авианосцы изолированы от всего мира тысячами морских миль – тем не менее, инфекция на них распространилась достаточно быстро. А на американских военных базах, особенно на Ближнем Востоке, все здоровы. Выглядит достаточно странно, особенно на фоне странных сообщений, где упор делается именно на то, что сержант Хилти умер от чего угодно, но только не от COVID-19.

Вся эта ситуация смахивает на то, что американское военное командование банально замалчивает факты заболевания своих военнослужащих новой страшной болезнью. Подобное является очередным актом бесчеловечного отношения к своим же солдатам со стороны американского командования и чиновников из Пентагона, думающих в первую очередь не о своих солдатах, а о сохранении своих высоких постов.

Ситуация на американских авианосцах и странная гибель сержанта Хилти в Ираке – это, скорее всего, звенья одной коронавирусной цепочки. И боюсь, что реальную эпидемиологическую обстановку в вооруженных силах США мы узнаем еще не скоро…