Украинская старушка сбежала через окно из изоляции за платком к Пасхе

Киев, 12 апреля. Престарелая жительница города Мукачево в Закарпатской области Украины сбежала из-под карантина. Женщина захотела купить к Пасхе новый платок.

Забавным случаем поделилась в Facebook начальница Управления труда и соцзащиты Мукачево Наталия Зотова. Она написала, что старушка проживает в одном доме вместе с детьми, внуками и правнуками.

Родственники не пускали ее на улицу из-за введенного властями режима самоизоляции. Однако женщина решила перед Пасхой купить обновки.

Пенсионерка вылезла через окно, затем преодолела забор и пешком пошла на рынок. Там ее заметили сотрудники Нацполиции Украины. Правоохранители задержали нарушительницу и привезли домой.

Они напомнили, что за нарушение карантина грозит штраф до 17 тысяч гривен (более 42 тысяч рублей). Полицейские оказались с чувством юмора и не стали выписывать протокол. Они подарили пенсионерке медицинскую маску и попросили родных купить ей новый платок.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ растет заболеваемость коронавирусом. По последним данным, на Украине зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, 83 человека скончались, 89 полностью вылечились.

Власти Украины решают проблему с обеспечением населения средствами защиты. Решено использовать медицинские маски, закупленные правительством в 2009 году. Сроки годности масок — до 2015 года, но в Госрезерве утверждают, что они пригодны для использования.

На эпидемии с коронавирусом спекулируют западные компании. В розничные сети на Украине поступили электронные термометры якобы производства Британии. Однако медтехника показывает случайный набор цифр.