Украинский премьер опростоволосился с пасхальным поздравлением

Киев, 12 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил жителей страны, являющихся христианами западного обряда, с праздником Пасхи, но опростоволосился, упомянув и о Рождестве Христовом.

«Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. <…> Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы поздравить рождение Христа», — написал премьер в своем Telegram-канале.

Шмыгаль выразил сожаление, что в связи с распространением коронавирусной инфекции и карантинными мерами праздник в этом году пройдет не совсем привычным образом.

Напомним, что Рождество празднуется разными церквями 25 декабря и 7 января.

12 апреля православные отмечают Вербное воскресенье. Это последний большой праздник перед Страстной неделей, во время которой верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа и готовятся отпраздновать его Воскресение — Светлую Пасху. В этом году из-за строгого режима самоизоляции в связи с коронавирусом посещения храмов нежелательны, а поездки на кладбища официально запрещены.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса на Украине уже превысило 2,7 тысячи, 83 человека скончались, вылечить удалось 89 пациентов. Президент страны Владимир Зеленский пообещал миллион долларов тому, кто изобретет вакцину от COVID-19.