Донбасс, 12 апреля. Протестные настроения среди личного состава передовых подразделений украинской армии растут. Киевские силовики похищают мирных жителей Луганской области. Пожары на позициях ВСУ ведут к новым небоевым потерям. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Передовые части украинской армии продолжают бить целенаправленно по гражданской инфраструктуре и имуществу мирных жителей республик. Об этом свидетельствует статистика разрушений. Только в течение минувших суток в ходе немногочисленных обстрелов с применением минометов и вооружений боевых машин в поселке Голубовское Луганской Народной Республики повреждены 17 частных домов.

Во время ведения огня по населенным пунктам ЛНР у «защитников» Украины загорелась боевая машина пехоты (БМП), сообщает разведка республиканской народной милиции. Один солдат, который находился в машине, сгорел заживо, еще двое с ожогами попали в больницу.

В Донецкой Народной Республике с применением пушек БМП, автоматических и ручных гранатометов обстреляны Доломитное, Веселое, Донецк и другие населенные пункты. В Сигнальном повреждены два дома.

Небоевые потери в украинской армии растут

Разведка дончан проинформировала о ситуации в районе дислокации подразделений противника, входящих в оперативно-тактическую группировку «Восток». К примеру, в 58-й мотопехотной бригаде следственная группа СБУ, прокуратуры и полиции проверяет факт неповиновения командиру бригад группы военнослужащих из 14 человек. Конфликт пытался «замять» командир части Кащенко, но это ему не удалось, несмотря на обещания улучшить снабжение продуктами и медикаментами, а также уточнить сроки ротации.

Командир вынужден был обратиться в военную полицию с просьбой помочь подавить бунт подчиненных. Аналогичная ситуация сложилась в 10-й горно-штурмовой бригаде, где командир батальона Супрун, усмиряя недовольство личного состава, избил рядового, который отказывался сдавать деньги на покупку утраченного военного имущества. Прокуратура задержала комбата и проводит разбирательство.

Усложняет ситуацию в передовых частях ВСУ и распространение коронавируса, что приводит к регулярным небоевым потерям личного состава. Командир 54-й механизированной бригады ВСУ Марченко отправил в изолятор всех солдат с признаками ОРВИ, но уже было поздно. Как информирует донецкая разведка, среди военнослужащих выявлено 30 случаев подтвержденных заболеваний новым вирусом.

Трое мирных жителей Луганской области пропали после обвинений в сепаратизме

По информации оборонного ведомства ЛНР, в зоне силовой операции киевскими военнослужащими проводятся проверки соблюдения карантина местными жителями. Солдаты 25-й десантной бригады ВСУ воспользовались ситуацией ради личной наживы и улучшения показателей по службе. Во время контрольных мероприятий среди населения силовики проверяют не столько соблюдение карантина, сколько возможную связь местных жителей с представителями ЛНР. После нескольких таких обвинений в сепаратизме в населенных пунктах Макарово и Теплое без вести пропали трое граждан — их увезли военные, домой люди так и не вернулись.

В сгоревшем блиндаже погиб солдат ВСУ

Выпившие солдаты подожгли свой блиндаж в районе поселка Орехово Луганской области, сообщают представители Народной милиции ЛНР. Солдаты 30-й механизированной бригады ВСУ решили растопить печь, используя запрещенное для этого дизельное топливо. Из-за того, что все находились в состоянии алкогольного опьянения, покинуть блиндаж солдаты не успели, а пожар распространился на соседние позиции. Боеприпасы, которые находились в сооружении, сдетонировали, в результате чего один военнослужащий сгорел, еще трое с ожогами попали в больницу.