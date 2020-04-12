Ухань, 12 апреля. Китайский медик Чэнь Минь рассказала о своей работе в инфекционном отделении больницы, где находились пациенты с коронавирусом в критическом состоянии.

Минь работает в специализированной инфекционной больнице «Хошэньшань», которая была специально построена для лечения пациентов, зараженных коронавирусом нового типа. По ее словам, она трудится в «красной зоне» больницы, куда поступают пациенты в тяжелом состоянии.

Она вспомнила, как к ним поступила пожилая семейная пара. При этом состояние мужчины постоянно ухудшалось. Медикам удалось найти номер сына мужчины, благодаря чему они смогли провести телефонный разговор. После этого состояние мужчины ухудшилось, и он умер. Позднее его сын выразил благодарность медика за их работу.

Другая пациентка с болезнью Альцгеймера забыла, как правильно есть, поэтому медикам приходилось ее кормить. Однажды женщина спросила Минь, обедала ли она сегодня.

«Такая простая фраза, которая сильно взволновала меня. Я начала плакать, а потом смеяться. После стольких дней и ночей бабушка все-таки запомнила меня, что же может быть приятнее, чем это?» — рассказал Минь в интервью CIIC.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 108 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 130 человек скончались. 1,2 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.