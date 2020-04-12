Разин призвал не верить в ложь Муцениеце об избиении Прилучным

Москва, 12 апреля. Модель и актриса Агата Муцениеце превратила жизнь супруга Павла Прилучного «в ад», а затем стала лгать прессе и фанатам о насилии с его стороны. Об этом заявил музыкальный продюсер Андрей Разин.

Он обратился к общественности через Instagram, призвав не поддаваться на провокацию, которую устроила Муцениеце, не верить ее отекам и синякам. Разин назвал выдумками слова девушки о том, что над ней издеваются и бьют, обвинил ее в умышленной травле.

По его словам, Прилучный никогда не поднял бы руку на женщину.

«Считаю, что вся эта травля устроена ей специально, потому что она, как стерва, его ревнует даже к полотенцу или к стулу. Она превратила жизнь Павла в сущий ад. И детей умышленно настраивает против него», — заявил Разин.

По словам музыкального продюсера, такой сложный и неуемный характер не только у Муцениеце, но и у других девушек из Прибалтики, которые годами издеваются над супругами.

«По-моему, у них это в характере. Поэтому советую русским ребятам прежде, чем жениться на прибалтийке, десять раз подумать, стоит ли вам такую женщину иметь в своей семье», — заключил он.

Как передает телеканал «360», Муцениеце недавно записала видеообращение к фанатам, в котором, еле сдерживая слезы, обвинила супруга в неадекватном поведении и насилии. По словам девушки, Прилучный забрал у нее телефон, довел детей до слез, избил ее и пытался выгнать семью из дома в период пандемии коронавируса. Отметим, что совсем недавно пара решила развестись после девяти лет брака.

В искренность актрисы поверили далеко не все. Например, ее коллега по цеху Настасья Самбурская уверена, что Муцениеце «пытается пиариться» на личных отношениях и проблемах. А агент Прилучного Екатерина Сычева назвала слова модели «враньем».