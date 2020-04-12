Вирусолог Альтштейн объяснил, почему растет число заболевших коронавирусом россиян

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что резкое увеличение числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве объясняется расслабленностью жителей столицы в течение последних десяти дней. Вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что еще повлияло на рост количества инфицированных россиян.

В интервью Федеральному агентству новостей профессор Альтштейн заметил, что на резкое увеличение количества выявленных случаев коронавируса влияют разные факторы, а не только несоблюдение гражданами режима самоизоляции.

«Цифры растут, когда меняется система диагностики. Если раньше, допустим, тестировали только людей, имеющих симптомы заболевания, то теперь могут проводить диагностику людям, не имеющим ярко выраженных симптомов. И это, конечно, влияет на рост статистики. Чем активнее проводится диагностика, тем больше [оказывается] заболевших. Но, безусловно, с самого начала москвичи несерьезно отнеслись к рекомендациям ограничить общение. И это оказало большое влияние на картину, которую мы сегодня наблюдаем. Большинство людей из 2 186 заболевших, выявленных за последние сутки, заболели примерно неделю тому назад», — объяснил Анатолий Альтштейн.

Вирусолог отметил, что сегодня много россиян отправились в церковь по случаю Вербного воскресенья, а это значит, что еще через неделю можно ждать очередного скачка числа пациентов с COVID-19.

«Но даже если бы россияне в целом и москвичи в частности строго соблюдали режим самоизоляции, это не значит, что количество заболевших не росло бы. Рост бы все равно был, сейчас эпидемия нарастает, а потом остановится. Просто потому, что без нарушений в больших группах людей почти невозможно», — считает профессор Альтштейн.

По его мнению, статистика, которую ежедневно обновляет оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в России, могла бы быть более показательной, если бы проводились исследования всех людей с пневмонией.

«Это очень важный показатель, — говорит вирусолог. — Он лучше отражает картину происходящего с коронавирусом, чем тестирование людей, вернувшихся из-за границы, тех, кто контактировал с ними и имеет какие-то жалобы на самочувствие. Процент заразившихся COVID-19 среди людей, больных пневмонией, будет хорошим показателем того, как развивается эпидемия. Если бы коэффициент коронавируса на тысячу или десять тысяч пневмоний отражался в статистике, она бы была более показательной. Плюс очень важно проводить вскрытие пациентов, скончавшихся от пневмонии, и брать образец для анализа на коронавирус».

Напомним, за сутки 11 апреля выявлено рекордное количество случаев заражения COVID-19 — 2 186 человек в 52 регионах. Общее число подтвержденных заболевших в России достигло 15 770 человек, общее число выздоровевших — 1 291, умерших — 130.

Самое большое количество инфицированных зарегистрировано в Москве — 10 158 человек, за сутки в столице подтверждено 1 306 новых случаев. На втором месте Московская область, где на сегодняшний день выявлено в общей сложности 1 360 заболевших (+278 за сутки). Далее следуют Петербург с 557 зараженными (+69 человек за сутки), Республика Коми (208 заболевших), Нижегородская область (194), Краснодарский край (169) и Брянская область (141).

На данный момент в России проведено свыше 1,2 млн тестов на коронавирус.