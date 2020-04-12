Президент Чехии назвал глупостью снос памятника советскому маршалу Коневу в Праге

Прага, 12 апреля. Снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге — глупость, но и вмешательство во внутренние дела Чехии контрпродуктивно. Об этом заявил президент республики Милош Земан.

«Отстранение памятника маршалу Коневу я считаю глупостью и борьбой с памятниками» — сказал он.

Президент назвал никчемными людей, которые развернули борьбу с монументом. Земан напомнил, что советский маршал освободил не только Прагу от немецко-фашистских захватчиков, но и Освенцим.

«Те, кто этот памятник отстраняет, пока ничего стоящего в своей жизни не сделали. Это особенность «борцов с памятниками». Они завидуют тем, кто чего-то добился», — констатировал он.

Напомним, что памятник снесли в Праге 3 апреля по решению муниципальных властей. Монумент был установлен на площади Интербригад в 1980 году. Именем советского маршала также были названы улицы в Праге и Нимбурке.

Посольство РФ в Чехии выразило возмущение и отметило, что снос памятника маршалу, освободившему Прагу от нацистской Германии, выглядит особенно цинично в преддверии празднования 75-летия Победы. Диппредставительство также обратило внимание на то, что многие жители Праги не согласны с поступком властей и считают его актом «муниципального вандализма».

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге с просьбой о передаче монумента. Он заявил о готовности российской стороны оплатить все расходы. Однако в чешском ведомстве ответили отказом, заявив, что не обладают такими полномочиями.