Голикова назвала сроки появления эффекта от самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

Когда подействует самоизоляция?

Период с 14 по 16 апреля станет решающим в ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин». По ее словам, именно в эти дни станет понятно, выходит ли страна на «плато», или рост числа инфицированных продолжится.

«Пока мы растем, почему я говорю об этих днях — 14-16 апреля — они могут быть для нас неким критерием, выходим мы все-таки, или мы будем еще какое-то время нарастать», — пояснила Голикова.

Также, по ее мнению, Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер, связанных с пандемией, ко Дню Победы.

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — подчеркнула вице-премьер.

Напомним, режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, уже введен во всех регионах страны. По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился.