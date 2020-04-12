Голикова назвала сроки появления эффекта от самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

Когда подействует самоизоляция?
Период с 14 по 16 апреля станет решающим в ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин». По ее словам, именно в эти дни станет понятно, выходит ли страна на «плато», или рост числа инфицированных продолжится.
«Пока мы растем, почему я говорю об этих днях — 14-16 апреля — они могут быть для нас неким критерием, выходим мы все-таки, или мы будем еще какое-то время нарастать», — пояснила Голикова.
Также, по ее мнению, Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер, связанных с пандемией, ко Дню Победы.
«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — подчеркнула вице-премьер.
Напомним, режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, уже введен во всех регионах страны. По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился.
Бориса Джонсона выписали из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье канцелярией главы правительства. Отмечается также, что он не сможет сразу вернуться к работе. Джонсон продолжает выздоравливать в своей загородной резиденции Чекерс. Напомним, в конце марта 55-летний политик сообщил в Twitter, что заразился коронавирусом. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. 3 апреля Джонсон сообщил, что у него сохраняется высокая температура. В прошлое воскресенье канцелярия премьера объявила, что он доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации. Подключение к ИВЛ ему не понадобилось, и уже в четверг Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Во время болезни телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления ему направил президент России Владимир Путин.
Три праздника в один день
12 апреля в России отмечают три праздника. В это день в 1961 году состоялся первый полет человека в космос. Имя Юрия Гагарина знает весь мир. И спустя 59 лет не перестает им гордиться. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем поздравлении с Днем космонавтики отметил, что Россия будет выполнять задачи по освоению других планет. Напомним, в начале 2020 года обновленные Основы государственной политики в области космической деятельности, подписал президент России Владимир Путин. Также сегодня православные верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим. В народе этот праздник называют Вербное воскресенье. Это последнее большое торжество перед Страстной неделей, после которой наступит Светлая Пасха Христова. В Вербное воскресенье строгости Великого поста смягчаются. Верующим можно есть горячую постную пищу с растительным маслом, рыбу и морепродукты, взрослым разрешено немного вина. И сегодня президент России Владимир Путин поздравил Музей Мирового океана с 30-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Важно, что коллектив музея проводит обширную образовательную, выставочную, творческую, методическую работу, нацеленную на сохранение богатейшего историко-культурного, ратного наследия нашей страны, вносит деятельный вклад в патриотическое воспитание молодежи, в укрепление великих традиций России как морской державы», — отмечается в поздравлении.