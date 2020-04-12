Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 12 апреля.

Опознавательное оборудование на военных самолетах США было отключено. Венесуэльский Су-30 преподал урок американским летчикам-нарушителям.

Якуб Корейба отметил, что страны между Россией и Европой вынуждены выполнять роль буферной зоны. Польский журналист Корейба рассказал, почему Украина и Молдавия до сих пор существуют.

Остап Дроздов «остудил» мечтающих об «украинской Кубани», указав на нежизнеспособность «панукраинского империализма». Львовский журналист «остудил» мечтающих об «украинской Кубани».

В России за сутки выявлено 2186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось на 2186 за сутки.

Середина следующей недели покажет, вышла ли Россия на «плато» по заболеваемости COVID-19 или число зараженных продолжает расти. Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции.

Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил Роман Вильфанд. Аномально холодная погода ожидается в трех регионах России.

Журналист Мориц Эндерс считает, что ЕС выгоднее быть партнером России, чем следовать за Вашингтоном. В Германии призвали отвернуться от США в пользу России.

Историк моды и телеведущий Александр Васильев попал в больницу с двусторонней пневмонией. Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией.

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Бердянск обернулась скандалом из-за фото «секретной» военно-морской базы. Офис Зеленского случайно опубликовал план «секретной» базы ВМСУ в Бердянске.

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует изучить данные и мнения о проводимой медицинской реформе. США соберут информацию о системе здравоохранения Украины.