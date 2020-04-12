В Крыму назвали «дешевым пиаром» заявление ЕС о статусе полуострова

Симферополь, 12 апреля. Отказ Евросоюза признавать возвращение Крыма в состав России и обвинения в нарушении международного права на полуострове являются примером лицемерия, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Очередной пример лицемерия во внешней политике ЕС», — заявил Чегринец.

По его словам, ЕС следовало бы оказать гибнущей от коронавируса Украине материальную поддержку, однако никто из стран ЕС не спешит этого делать.

Чегринец подчеркнул, что все заявления о статусе Крыма возможно только после посещения полуострова и получения информации на месте из первых рук.

«Все остальное — дешевый политический пиар и профанация. Пока это глупые и не связанные с реальностью заявления ЕС», — добавил Чегринец.

Он уверен, что если кто-то из представителей ЕС захочет приехать в Крым, то МИД РФ с удовольствием ему в этом поможет.

Ранее Европейская служба внешних действий опубликовала заявление, в котором отмечается, что ЕС не признает возвращение Крыма в состав РФ, а также ожидает «Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове».

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.