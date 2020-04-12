Елисеева назвала провокацией удаление ролика Проценко о коронавирусе с Youtube

Москва, 12 апреля. Руководство видеохостинга YouTube заблокировало видеоролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, которое он ранее дал журналисту RT Антону Красовскому. Администрация видеохостинга удалила ролик, посчитав его контекст – «недопустимым».

Политолог и политтехнолог Наталья Елисеева отметила, что данный факт не вызывает у нее удивления, так как видеохостинг YouTube неоднократно демонстрировал политику двойных стандартов. Она также предположила, что ролик мог быть заблокирован из-за жалоб со стороны либеральной оппозиции.

«Я не удивлюсь, если это были жалобы со стороны той же либеральной оппозиции», — сказала эксперт.

Елисеева подчеркнула, что данный инцидент в очередной раз демонстрирует, что YouTube всегда действует в одностороннем порядке. При этом, когда российские пользователи жалуются на ролики, где оскорбляют Россию, администрация видеохостинга бездействует, передает Nation News.

«YouTube просто показал политику двойных стандартов. И все эти слова о том, что «мы такие честные, порядочные и мы за всем следим», это все вранье и как были двойные стандарты. Так они и остаются», — добавила политолог.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 108 тысяч человек.

Некоторые СМИ и представители российской либеральной общественности распространяют фейки об эпидемии коронавируса в России, пытаясь посеять панику среди населения. Распространением недостоверной информации о коронавирусе активно занимаются блогер Алексей Навальный, а также беглый российский олигарх Михаил Ходорковский. Кроме того, в этой деятельности замечены сайт радио «Эхо Москвы» и «МБХ Медиа», которое финансирует Ходорковский. В начале апреля Следственный комитет РФ инициировал проверку в отношении вышеуказанных СМИ и лиц по факту распространения недостоверной информации об эпидемии коронавируса в России.