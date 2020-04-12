Бузова лишилась волос в вышедшей из-под контроля игре

Москва, 12 апреля. Певица Ольга Бузова запустила в соцсетях серию челлендж-баттлов. Однако игра вышла из-под контроля и обернулась эмоциональными потрясениями для ее вдохновительницы.

Баттл Бузовой с Гусейном Гасановым оказался не на шутку волнительным: сначала блогер сбрил брови по заданию Бузовой, затем певица убрала лестничную площадку в сексуальном костюме. В ответ Бузова заставила Гасанова разбить лобовое стекло своего любимого автомобиля, а сама лишилась трех самых дорогих платьев.

Однако последнее задание оказалось для Бузовой слишком серьезным: Гасанов заставил ее отрезать волосы. Певица решила не сдаваться и на камеру сделала себе каре.

«Никогда не думала, что ввяжусь в это, а еще и ни раз! Игры, которые выходят из-под эмоционального контроля, нелегко мне даются», — написала певица.

Недавно известная певица Лолита Милявская неожиданно призналась, что считает Бузову «женщиной с ментальными яйцами». Звезды вместе снялись в юбилейном выпуске шоу «Студия СОЮЗ».

Ранее Бузова откровенно рассказала о своей заветной мечте и отношению к хейтерам, которые критикуют ее внешность и творческий путь. Бузова призналась, что внимание на хейт старается не обращать, не отвечать на него, а, наоборот, предпочитает общаться с позитивными людьми.