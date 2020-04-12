Украина во время коронавируса закупает поддельное медоборудование британской компании



За 30 лет Украина не перестала быть наживой для мошенников с Запада. В розничной аптечной сети продаются термометры торговой марки HEACO по цене около 1,5 тысячи рублей. Они ничего не измеряют, а показывают случайный набор цифр в диапазоне от 36,1 до 36,6 градуса. Такое мошенничество в условиях эпидемии становится убийством.

Торговая марка HEACO зарегистрирована на Украине британской «Хеако Лтд». Ее хозяева прячут себя за безымянными акциями компании, а директор, 70-тилетний старик Кейт Риджвэй, за 20 лет возглавил 46 компаний, в том числе ориентированных на продажу оборудования в Восточную Европу под разными брендами. Ушлые предприниматели эксплуатируют до сих пор существующий в некоторых странах восточнее Германии миф о западноевропейском качестве. Поддельные градусники HEACO, кстати, производятся в Китае. Они успешно продаются, фирма стабильно получает роялти за свой бренд — около 90 млн рублей в год (950 тыс. фунтов).

Торгует этим оборудованием украинское ООО «Здраво». Сомнительная компания занимается продажей якобы медицинских товаров наподобие поддельных градусников и чудо-средств для роста волос. Сейчас, в период повышенного спроса, они торгуют восстановленным диагностическим и реаниматологическим оборудованием, аппаратами ИВЛ. Вызывает беспокойство, что эта фирма готова отгружать свою продукцию и в Россию. Нам такие градусники не нужны!

Продажу формованного пластика под видом функционального медицинского оборудования принято квалифицировать как мошенничество. За это и на Украине, и в России сажают в тюрьму на 10 лет. Если использование подделок приведет к смерти, на этот же срок могут лишить свободы медработников. В сложных условиях пандемии ритейлерам медоборудования, а также медучреждениям следует быть внимательнее и не просто доверять сертификатам, с которым оборудование приезжает из-за рубежа, но и проверять его состояние вручную.

Почти за 30 лет самостоятельного существования украинский Минздрав и полиция не в состоянии остановить бойкую торговлю высокими британскими технологиями поддельного медоборудования HEACO. Разменной монетой служит здоровье целой нации.