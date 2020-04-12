Нарушившего режим самоизоляции Аршавина застукали в бане с новой девушкой

Москва, 12 апреля. Российский футболист, бывший капитан сборной России Андрей Аршавин нарушил режим самоизоляции, отправившись в баню с новой избранницей.

На одном из каналов видеохостинга YouTube был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлен Аршавин в сопровождении эффектной брюнетки. Видеозапись была сделана в одном из банных комплексов. По данным СМИ, спутницей Аршавина является некая Габриэлла. Есть предположение, что это девушка легкого поведения.

Фанаты футболиста осудили поступок Аршавина. Пользователи Сети отметили необходимость соблюдения режима самоизоляции в период эпидемии коронавируса.

Стоит отметить, что недавно Аршавин развелся со своей супругой Алисой Казьминой. После развода Казьмина проживала вместе с детьми в квартире матери футболиста. Однако в середине зимы бывшая свекровь выселила Казмину и детей из своей квартиры. Позднее Аршавин обратился с иском в суд с требованием уменьшить размер алиментов на своих детей от телеведущей Юлии Барановской. При этом известно, что Аршавин выплачивает 1/8 часть от своего ежемесячного дохода на содержание дочери Есении, которая появилась в браке с Алисой Казьминой.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 108 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.