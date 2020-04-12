Эксперты ВЭБ рассказали, когда экономика РФ начнет восстанавливаться после коронавируса

Москва, 12 апреля. Эксперты Института исследований ВЭБ.РФ озвучили прогноз восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса. Ожидается, что ситуация начнет стабилизироваться в 2021 году благодаря реализации антикризисных мер.

По данным специалистов, в апреле-июне этого года российская экономика может упасть на 18%, а реальные доходы населения при этом могут сократиться на 17,5%. Но это будет нижней точкой падения, после начнется восстановление.

Отметим, что анализ развития экономики в условиях пандемии коронавируса основывался на сценарии «ценовой войны» на рынке нефти. При этом важно понимать, что он был подготовлен до нового заключения сделки ОПЕК+ 10 апреля. Теперь этот сценарий отменился.

По мнению экспертов, в следующем году экономика РФ сможет продемонстрировать резкое движение вверх. ВВП страны благодаря восстановительным процессам сможет подрасти не менее чем на 4%, пишет РБК. Специалисты ВЭБ.РФ также прогнозируют рост безработицы с 4% до 7%, ожидается, что ее пик придется на второй квартал 2020 года.

Напомним, 10 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по прогнозу регулятора в этом году году динамика ВВП в РФ будет в отрицательной зоне. При этом она не исключила, что рецессии все же удастся избежать.