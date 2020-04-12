МИД РФ рассказал о материальной помощи гражданам за границей

Москва, 12 апреля. МИД России получил данные о 37 тысячах граждан, которые остаются за границей из-за пандемии коронавируса и нуждаются в материальной помощи, выплаты уже одобрены для более чем шести тысяч человек. Об этом рассказали в ведомстве.

В МИД добавили, что вместе с членами семей выплат ожидают более 54 тысяч россиян. Обработано уже около 32 тысяч заявлений, поданных через единый портал госуслуг. Дипломатическое ведомство совместно с МВД и Минтрансом РФ сверяет данные еще по 5,5 тысячи обращений.

В министерстве объяснили, что помощь могла не поступить к россиянам из-за неверного оформления заявки. Среди ошибок встречаются, например, неправильно указанные данные, документы с истекшим сроком действия или дублирование заявлений, передает «Аргументы и Факты».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook заверила, что помощь обязательно дойдет до нуждающихся. По ее словам, система в настоящее время дорабатывается с учетом выявленных проблем.

«Факты о помощи. Она поступает. И будет поступать. Есть и сбои. <…> Работаем», — написала она.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже более 170 стран. Ее жертвами стали свыше 108 тысяч человек, заразились более 1,7 миллиона. Многие страны вынуждены были закрыть границы и объявить на своей территории карантин.

В России, по последним данным, зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания, около тысячи человек удалось вылечить, 130 пациентов скончались.

Захарова ранее рассказала, что историй об эвакуации россиян в связи с пандемией коронавируса хватило бы для написания книги, сопоставимой по объему с романом Льва Толстого «Война и мир».