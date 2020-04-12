Пенсии в ряде регионов РФ вырастут в полтора раза из-за коронавируса

Москва, 12 апреля. Размер пенсионных выплат в ряде регионов РФ увеличится почти в полтора раза, рассказала юрист, сотрудник Пенсионного фонда России (ПФР) Анастасия Киреева.

По словам Киреевой, увеличение пенсий коснется не всех регионов. Она составила памятку для пожилых людей, как вычислить размер пособия.

Юрист напомнила, что размер пенсии считают, исходя из прожиточного минимума пенсионеров в каждом регионе. Если увеличивается размер прожиточного минимума, то растет и пенсия.

Из-за коронавируса во многих регионах приняли меры поддержки незащищенных граждан, в том числе пенсионеров. Например, в Ростовской области прожиточный минимум увеличили в 1,5 раза.

«В регионе увеличен в 1,5 раза прожиточный минимум до 1 октября 2020 года. Теперь пенсионеры будут получать социальную доплату к пенсии в размере 5000 рублей вместо 1117 рублей», — объяснила Киреева.

Ранее социальные пенсии в России проиндексировали на 6,1% с 1 апреля. Повышение коснулось примерно 4 млн человек. Также повышение затронуло пенсии по государственному пенсионному обеспечению военных, проходивших службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и ряд других.