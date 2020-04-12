Военный эксперт указал на ошибки в статье NI о «проявлении силовой дипломатии» Шойгу

The National Interest заявил, что ракетный арсенал России по своему размеру не имеет аналогов в мире. Американский обозреватель Калеб Ларсон выделил развернутые в Калининградской области системы «Искандер», назвав их «проявлением силовой дипломатии» министра обороны РФ Сергея Шойгу. Однако военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что эксперт NI сильно заблуждается.

«Россия может наносить удары по целям в Балтийском море, угрожая важному транспортному маршруту, и поражать цели альянса НАТО», — написал Ларсон в статье, посвященной российским баллистическим ракетам малой дальности.

По словам обозревателя NI, «Искандеры» «представляют собой наглядное проявление постсоветской стратегии по развитию все более совершенных ракетных технологий».

«В сочетании с четкой стратегией преграждения доступа/блокирования зоны, особенно в Калининградской области рядом с Балтийским морем, ракеты «Искандер» являются эффективным оружием», — считает Калеб Ларсон.

Комментируя эту публикацию Федеральному агентству новостей, военный эксперт Алексей Леонков указал на главную ошибку американского обозревателя.

«Искандеры» работают по сухопутным объектам. По морским объектам у нас работают комплексы береговой обороны. Поэтому говорить, что «Искандеры» что-то перекрывают на Балтике — неправильно. Не на Балтике они перекрывают, а на суше — в Польше и Прибалтике. То есть эти комплексы предназначены для того, чтобы ничего сухопутного не проникло. А на море работают другие системы и вооружения. Поэтому такое восхищение искаженными сведениями мне не совсем понятно. Либо автор не понимает назначения комплексов, либо пытается приписать им те свойства, которых у них нет», — заметил Леонков.

Он также раскритиковал высказывание о «проявлении силовой дипломатии» России, употребленное в статье NI.

«Они любят употреблять различные термины, чтобы показать угрозу, исходящую от России. Но «силовой дипломатии» не бывает. Это несочетаемые понятия. «Силовая дипломатия» — это уже насилие. «Искандеры» выполняют одну-единственную функцию. Они охраняют Калининградскую область, которая превращена в позиционный район, укрепрайон, в котором, помимо «Искандеров», есть комплексы ПВО, комплексы береговой обороны, есть части Балтийского флота ВМФ России. То есть это автономная территориальная боевая единица. И она не занимается дипломатией. Дипломатия — это не Минобороны, а МИД», — подчеркнул Алексей Леонков.

Аналитик предположил, что обсуждаемая статья, переворачивающая понятия, преследует конкретные цели.