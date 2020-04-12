Бывший опер МУРа дал прогноз о росте преступности в России из-за коронавируса

Москва, 12 апреля. Пандемия коронавируса спровоцировала мировой экономический кризис. Закрыты границы, убытки терпят крупные компании, а мелким и средним игрокам на рынке вполне возможно даже не удастся выжить. Многие из-за этого вынуждены сокращать сотрудников. Все это в перспективе может обернуться ростом преступности, считает бывший оперуполномоченный московского уголовного розыска Игорь Гришаков.

Он обратил внимание, что лихие 90-е, конечно, не вернутся, однако при неблагоприятном сценарии, действительно, могут вновь появляться банды, с которыми, как казалось, было покончено. То же самое касается проституции, возрождения финансовых пирамид, появления новых целителей типа Кашпировского или Чумака.

Уже сейчас начали активизироваться мошенники, которые паразитируют на страхах населения на фоне коронавируса. Они проворачивают простую схему: открывают компанию по онлайн-торговле масками, санитайзерами, собирают деньги с заказчиков, а потом закрывают эту фирму-однодневку. Естественно, клиенты свои средства защиты не получают, а вот денег лишаются.

По его мнению, сейчас стоит быть очень осторожным, чтобы не попасться на удочку компаний, предлагающих дать взаймы, устроить кредитные каникулы и так далее: «Ничем хорошим для наивных это не закончится».

Отдельная тема — домашнее насилие. Преступлений в этой сфере тоже может стать больше.

«Тут все понятно: люди находятся вместе в четырех стенах, не отдыхают друг от друга, напряжение растет», — пояснил бывший сотрудник МУРа в интервью «Московскому комсомольцу».

Он обратил внимание, что от безделья народ начинает злоупотреблять спиртным, а ведь многие преступления совершаются именно после распития спиртных напитков.

По прогнозу Глушакова, на спад пойдет уличная преступность, сократится и процент квартирных краж, а также угонов автомобилей.

«Люди сидят дома, боятся выехать даже на дачу. <...> Никому не нужны проблемы, и домушникам тоже», — добавил он.

Однако, как отметил Глушаков, нельзя забывать и о том, что государство не бросает людей на произвол судьбы и пытается защитить их, предоставляет увеличенные пособия по безработице, дополнительные выплаты для семей с детьми.