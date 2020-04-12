Киев, 12 апреля. Украинцев будут спасать от коронавируса с помощью медицинских масок, которые были произведены и закуплены правительством Украины в 2009 году. Об этом сообщил глава Государственного агентства резерва Украины Ярослав Погорелый.

По его словам, маски были произведены и закуплены еще в 2009 году, когда украинское правительство возглавляла Юлия Тимошенко. Маски были закуплены в период эпидемии свиного гриппа, однако в последствии они не пригодились.

Погорелый отметил, что срок годности масок истек в 2015 году, однако это не повлияло на их качество, поэтому они вполне пригодны для использования.

«В одной из областей их отдали на экспертизу, чтобы понять, можно ли их носить, есть ли в этом смысл? Получили утвердительный ответ о том, что их вполне можно использовать», — рассказал Погорелый в интервью изданию OBOZREVATEL.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 108 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На Украине зарегистрировано более 2,7 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 83 пациента скончались. 89 человек полностью вылечились.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.