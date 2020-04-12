Депутат Федоров осудил митинги КПРФ в период опасной пандемии коронавируса

Москва, 12 апреля. Члены КПРФ — лжепатриоты, пренебрегающие здоровьем россиян в период опасной пандемии коронавируса, считает депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Суд в Кургане ранее оштрафовал секретаря местного облкома КПРФ Сергея Еремина на 15 тысяч рублей за фейк о коронавирусе, размещенный в социальной сети «ВКонтакте». Коммунист написал, что некие авторитетные ученые-вирусологи якобы заявили «об искусственном раздувании психоза лживыми средствами СМИ».

«Коронавирус не многим страшнее обычного гриппа, и вся наша паника поставила народ на грань выживания», — добавил Еремин.

Это далеко не первый случай, когда члены КПРФ безответственно относятся к теме коронавируса, который унес жизни уже более 108 тысяч человек практически по всему миру. В конце марта, когда вирус начинал активизироваться, сторонники партии провели в нескольких регионах России митинги. Таким образом они подвергли здоровье и жизнь жителей страны опасности. Неспроста субъекты РФ перешли на режим самоизоляции.

Федоров осудил поведение членов КПРФ и назвал партию антироссийской силой. Он напомнил, что КПРФ действует еще со времен Советского Союза, когда ее члены были «главными сепаратистами».

«Эпидемия – это внешний фактор нападения на Россию и абсолютно логично, что КПРФ оказалась на стороне нападающего, целью которого является раскачивание ситуации в России и подготовки повторной ликвидации российского государства, как в 1991 году», — цитирует депутата NewInform.

Парламентарий отметил, что партия Геннадия Зюганова — лжепатриоты и лжекоммунисты.

«Я прекрасно помню состав Думы, где половина фракции КПРФ состояла из людей, спонсируемых [Михаилом] Ходорковским и другими олигархами», — рассказал он.

По последним данным, в России зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, выздоровели более 1,2 тысячи человек, скончались 130 пациентов. Инфекция, вспышка которой произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй, охватила около 170 государств и свыше 1,7 миллиона человек.

Как отметила ранее политолог и политтехнолог Наталья Елисеева, проведение митингов КПРФ в период эпидемии коронавируса свидетельствует о готовности коммунистов жертвовать своими сторонниками ради политических очков.