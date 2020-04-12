Добронравов рассказал подробности съемок нового сезона «Сватов»

Москва, 12 апреля. Российский актер Федор Добронравов рассказал, кто примет участие в съемках седьмого сезона культового комедийного сериала «Сваты».

Добронравов рассказал, что в седьмом сезоне герои сериала вновь предстанут перед поклонниками в полном составе. Он отметил, что в съемках принимают участие актеры Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко, Николай Добрынин и другие.

Актер добавил, что съемки сериала уже давно начались, но сейчас временно приостановлены. При этом Добронравов отказался раскрывать подробности сюжета.

«Съемки уже идут давно, просто сейчас все приостановилось. Да, если Бог даст, и все будет хорошо, зрители увидят героев сериала. В чем будет заключаться главная идея картины, я сказать не могу и не хочу, пусть это останется в секрете», — рассказал актер в комментарии «Инфореактору».

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая роль Жени Ковалевой, также подтвердила, что участие в съемках принимает весь актерский состав. Ранее в СМИ появилась информация, что седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» снимается без участия Людмилы Артемьевой, игравшей одну из главных ролей ― Ольгу Ковалеву.

Съемки «Сватов-7» проходили в Белоруссии, недалеко от Минска. Локацию съемочная группа изменила из-за проблем, обусловленных политической ситуацией на Украине, где раньше снимался сериал. Несколько лет назад съемки «Сватов» пришлось приостановить, поскольку многим российским артистам было запрещено посещать украинскую территорию.