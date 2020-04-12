«Бранденбургскую мадонну» поздравили с 96-летием росгвардейцы 

Саратовская Росгвардия пришла с поздравлениями к героине фотографии, ставшей одним из международных символов Победы во Второй мировой войне.

Знаменитую юную регулировщицу, ефрейтора Марию Лиманскую (Шальневу), военный корреспондент Евгений Халдей запечатлел в мае 1945 года на фоне полуразрушенных в ходе боев Бранденбургских ворот. Этот снимок облетел передовицы ведущих мировых изданий, а комсомолку с фотографии стали называть «бранденбургская мадонна».

Она ушла на фронт из родной Старой Полтавки 18-летней девчонкой и не раз была на волосок от смерти. Уинстон Черчилль, направлявшийся на Потсдамскую конференцию, однажды встретил ее во время работы на дороге и спросил, не обижают ли ее английские солдаты.

«Пусть попробуют, наши ребята меня в обиду не дадут!» — получил он ответ.

Говорят, услышав перевод, политик покачал головой, улыбнулся и двинулся дальше.

В День космонавтики, 12 апреля, Марие Филипповне исполнилось 96 лет. К ней в гости в медицинских масках и резиновых перчатках с воздушными шариками и подарками пришли сотрудники саратовской Росгвардии.

Несмотря на то, что приносить поздравления решили дистанционно, встреча получилась трогательной и теплой. Именинница даже поделилась с молодежью воспоминаниями о том, как юной девочкой за несколько дней прошла обучение и отправилась на фронт, где стояла на посту по многу часов, иногда теряя сознание и пересиливая страх, когда рядом шли бои. На ее глазах гибли сослуживцы и мирные жители — женщины, дети и старики. Ей и самой не раз приходилось рисковать жизнью.

«Я пережила войну и тяжелые времена разрухи послевоенного времени, но всегда верила в лучшее, как и сейчас в это верю. У нас сильная страна, сильный народ. Мне приятно, что вы не забываете меня, приезжаете, рассказываете о службе», — сказала росгвардейцам Мария Филипповна.

Сейчас «бранденбургская мадонна» живет в деревне под Саратовым. На день рождения бойцы подарили ей цветы, конфеты, роскошный фотоальбом и рисунок, который нарисовала дочка одного из гостей. Руководство регионального управления Росгвардии присоединилось к поздравлениям по телефону.