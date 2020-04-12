Москва, 12 апреля. Низкий уровень распространение коронавирусной инфекции в России может являться результатом обязательной вакцинации россиян от туберкулеза. Об этом заявил врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, ученые давно выяснили, что вакцина БЦЖ влияет нас иммунную систему человека значительно усиливая клеточный иммунитет организма.

«Это работает не только в отношении туберкулезной инфекции, против которой делают прививку, но и в отношении других, которые могут попасть в организм», — пояснил Болибок.

Он также добавил, что усиленный иммунный не способен защитить человеческий организм от заражения коронавирусной инфекцией, так как у людей еще не выработались антитела против нового вируса. Однако прививка БЦЖ может ускорять ответ иммунной системы человека на коронавирус благодаря, чему болезнь не переходит в тяжелую форму, передает URA.RU.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 108 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 130 человек скончались. 1,2 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.