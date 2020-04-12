Зеленский пообещал 1 млн долларов изобретателю вакцины от коронавируса

Киев, 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1 млн долларов тому, кто изобретет вакцину от коронавируса. Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от коронавируса – Прим. ред.), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», — рассказал Ляшко в интервью изданию «Левый берег».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило 1,7 миллиона человек, от инфекции скончались свыше 108 тысяч человек.

По данным на 12 апреля, число выявленных случаев коронавируса на Украине составляет 2777, в том числе 26 за последние сутки. Число погибших от коронавируса составило 83 человека, десять погибли за сутки.

Ранее Зеленский признался, что устал от борьбы с пандемией коронавируса, но не намерен опускать руки. Глава государства перечислил все меры, принимаемые украинскими властями для борьбы с вирусом. По его словам, Украина направила самолеты в Китай и Южную Корею, чтобы привести «все необходимое». Также он сказал, что Киев наращивает собственное производство медицинских масок и защитных костюмов.