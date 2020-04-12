Сыровар Сирота рассказал, чем займется в Общественной палате

Работа в Общественной палате позволит фермеру-сыровару Олегу Сироте воплотить мечту о том, чтобы российские деревни возрождались и в стране больше не было заброшенных полей. Об этом он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Для меня было большой неожиданностью, когда я получил письмо от президента Владимира Путина с предложением стать членом Общественной палаты РФ и с просьбой прислать ответ по адресу: «Москва, Кремль, Путину». Я своим глазам не поверил, подумал: «Ничего себе, как бывает». Конечно, я согласился и принял приглашение», — рассказал сыровар.

Собеседник ФАН напомнил, что кроме фермы он также занимается общественной работой. В частности, в Общественной палате Московской области Сирота возглавляет комиссию по проблемам агропромышленного комплекса (АПК).

«Для меня это уникальная возможность продолжать воплощать свою мечту о том, чтобы в нашей стране не осталось нераспаханных, заброшенных полей, о том, чтобы наши деревни возрождались. А также, чтобы Россия кормила не только себя, но и другие страны», — добавил сыровар.

Он рассказал, что проблемами российских фермеров решил заняться после знакомства с соотечественниками, которые захотели вернуться в деревни и заняться там фермерством.

По словам Сироты, неравнодушные граждане объединились и создали проект «Народное фермерство», чтобы решать свои проблемы совместно.

«Работа в Общественной палате РФ для меня — это возможность помогать. Теперь я смогу писать запросы, от которых нельзя просто отмахнуться, работать вместе c органами государственной власти, разбирать проблемы АПК, высказывать официальную позицию, предлагать инициативы о новых методах поддержки», — сказал он.

Сирота отметил, что сейчас, в условиях эпидемии COVID-19, сельское хозяйство является одной из самых пострадавших отраслей.

«Убежден, что мой опыт будет полезен для совместного решения тех проблем, с которыми сейчас столкнулся малый и средний бизнес из-за коронавирусной инфекции», — заключил фермер.

Напомним, что сегодня, 12 апреля, Владимир Путин подписал указ об утверждении по президентской квоте 40 членов Общественной палаты. В новый состав палаты вошла ее действующий секретарь Лидия Михеева. А среди новых членов — председатель Союза сыроваров Олег Сирота.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, выздоровело более 1,2 тысячи человек, скончались 130 пациентов. Регионы страны перешли на режим самоизоляции.