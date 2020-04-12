Москва, 12 апреля. Юмористка и ведущая Елена Степаненко призналась, что хранит замороженные яйцеклетки, и не исключила возможность появления наследника.

На канале «Россия-1» состоялась премьера шоу «Еще не вечер», ведущей которого стала Степаненко. Гостем премьерного выпуска стал юморист Ефим Шифрин. Артисты рассказали зрителям о первой встрече в 1978 году. Кроме того, юмористы поделились откровенными и неожиданными воспоминаниями.

Ведущая решила разбавить разговоры интерактивом и устроить соревнование между гостями по поднятию штанги. Когда ведущая сама попыталась взять тяжелое оборудование, Шифрин ее заботливо остановил.

«Лена, остановись, тебе же еще рожать!» — заявил юморист.

Степаненко удивилась такому заявлению, спросив у юмориста, готов ли он к родам.

«А что там готовиться, у тебя же все заморожено в холодильнике», — сказал Шифрин.

Степаненко призналась, что действительно хранит замороженные яйцеклетки в холодильнике. В ответ Шифрин не растерялся и рассказал, что тоже подготовился еще в 1993 году.

Кроме того, Степаненко рассказала, почему не заводит Instagram. Она объяснила, что ждет в гости Ольгу Бузову, которая ее всему научит.

«Жду Ольгу Бузову в гости, она мне все покажет-расскажет и с мужиками познакомит», — добавила Степаненко.

Напомним, в конце марта телеведущая «Дома 2» Ольга Бузова сообщила, что будет участвовать в программе Степаненко. Певица опубликовала совместное фото с похудевшей и помолодевшей после развода Степаненко. Свою соведущую Бузова назвала «прекрасной и роскошной».

В 2018 году после 33 лет брака Степаненко развелась с Евгением Петросяном. В декабре прошлого года юморист расписался со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которая стала пятой женой артиста.