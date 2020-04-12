Довольная самоизоляцией Лобода захотела нарожать «еще деток»

Киев, 12 апреля. Сидящей на карантине украинской певице Светлане Лободе так понравилось проводить время с дочерьми, что она даже задумалась о рождении новых детей.

«Я кайфую, что у меня девочки. Хочется парня. Не исключаю, что нарожаю еще деток обязательно. Дети — лучшее, что есть от нас. Детей должно быть много», — призналась артистка в эфире шоу «Удаленка, блин!» Алены Жигаловой.

Сейчас Лободе 37 лет. Ее старшей дочере Еве 9 лет, а младшей Тильде — два года. Девочки очень рады, что их звездная мама теперь все время проводит с ними.

«Мой дом — моя крепость. Мне здесь очень хорошо. Мои дети сказочно счастливы, что я дома 24 часа в сутки. Такого в нашей жизни еще не было», — добавила она.

Творчество Лобода отодвинула на второй план и много играет и занимается с дочерьми. При этом к каждой ей приходится подбирать особый подход. Если Ева спокойная, то у Тильды совсем другой характер, не любит, когда ее ругают, от этого сразу начинает плакать.

Ранее певица публиковала в Instagram селфи с наследницами. На фото Ева закрывает Тильде лицо рукой. Лобода пояснила, что это связано с ее суевериями. Она считает, что у младшей дочки «слабая аура» и ей нужно «оставаться в тени». Посмотреть на нее будет можно, только когда девочка окрепнет и у нее будет «свой путь»

Лобода также прокомментировала события в семье Оксаны Самойлова и рэпера Джигана. У пары четверо детей: три дочери и один сын. Но музыкант своим поведением вынудил Самойлову подать на развод. Певица призналась, что шокирована происходящим.

«Джиган — бедный мальчик, очень жалко его семью. Я немного в курсе ситуации, меня осведомляет мой продюсер Нателла, я знаю, что происходит», — добавила Лобода.

Артистка рассказала, что часто пересекалась с рэпером, и он казался ей «парнем, который всегда настроен на музыку и карьеру».