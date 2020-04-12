Москва, 12 апреля. Увеличение числа зараженных коронавирусной инфекцией в Москве является следствием расслабленного поведения жителей столицы в течение последних 10 дней. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Это результат всего, что происходило последние 10 дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня», — пояснила она.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 1,7 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались более 108 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, 130 человек скончались. 1,2 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц. За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1306 случаев заражения.

В связи с риском распространения коронавируса в некоторых регионах РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.