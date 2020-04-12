Сирия, 12 апреля. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции сирийской армии в Идлибе. В Ракке боевики «Демократических сил Сирии» спровоцировали массовую драку с местным населением. Террористов ИГ1* подозревают в подрыве гранаты на рыночной площади в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили атаку террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): устроили потасовку с местными жителями в Ракке.

Международная коалиция: провела воздушную разведку в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1): совершило нападение на городском рынке в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что в подконтрольном боевикам «Демократических сил Сирии» городе Бусейра прогремел мощный взрыв. По словам местных источников, рано утром неизвестные бросили гранату на городском рынке. По предварительным данным, никто пострадал, так как горожане избегают посещения общественных мест из-за угрозы распространения коронавируса. Однако за последние двое суток это уже вторая атака неизвестных. Вчера боевики, предположительно из состава запрещенного в РФ «Исламского государства», напали на патруль SDF в деревне Ас-Сабха. Один курдский боевик после нападения был доставлен в госпиталь с тяжелыми ранениями.

По данным источника в сети Twitter @Y.N.M.S, в воздушном пространстве над нефтяным месторождением «Аль-Омар» были замечены самолеты-разведчики международной коалиции во главе с США.

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) подверглись обстрелу со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе города Кансафра. Как передают источники портала Alk Habour, сведений о пострадавших сирийских военнослужащих не поступало. Правительственные войска открыли ответный огонь по опорным пунктам группировки из тяжелой артиллерии.

Провинция Ракка

Как передает агентство Step News, жители города Аль-Машлаб подрались с отрядом боевиков «Демократических сил Сирии». По информации источника конфликт с мирными жителями спровоцировали сами курдские боевики, когда попытались вынести оборудование из местного интернет-зала. Им оказал сопротивление владелец заведения и жители квартала, завязалась потасовка. Данных о пострадавших в драке пока не поступало. Местное население не редко пытается противостоять SDF, которые незаконно обыскивают и задерживают мирных граждан, вводят новые поборы и вербуют арабское население в свои ряды.

Как сообщает агентство Masar Press Net, боевики СНА арестовали 8 молодых людей в городе Сулук на севере Ракки. Молодые люди якобы нарушили комендантский час.

Провинция Хасака

В поселке Ариша группа вооруженных лиц на мотоциклах открыла огонь из автоматов по патрульному автомобилю «Демократических сил Сирии». Как передает местный источник портала Masar Press Net, при обстреле был тяжело ранен один курдский боевик. Кроме этого на месте скончался один мирный житель. Нападающие скрылись до прибытия в район подкреплений SDF. Курдские медиаактивисты обвиняют в нападении «спящие ячейки» ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.