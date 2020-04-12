Немцы накинулись на Меркель из-за пристрастия к алкоголю

Берлин, 12 апреля. Поведение канцлера Германии Ангелы Меркель вызывает все больше опасений у немцев. В ФРГ ее заподозрили в алкоголизме.

Ранее в Сети появились кадры, как Меркель делает покупки в супермаркете. Канцлер отправилась в магазин без средств индивидуальной защиты, когда в стране уже началась эпидемия. Кроме того, в Сети обратили внимание и на покупки канцлера – она приобрела четыре литровых бутылки вина Ricossa крепостью 14 градусов.

Сначала кадры встретили с насмешкой, однако с ухудшением ситуации по коронавирусу в стране настроения среди немцев все ухудшаются. В последнее время журналисты буквально накинулись на Меркель, обвинив в алкоголизме.

Немцы обратили внимание, что в стране введен режим ЧП, а действующий лидер ФРГ, будучи в столь зрелом возрасте и обладая целым набором заболеваний, демонстрирует верх безответственности.

В Сети тут же вспомнили припадки Меркель. У канцлера случались приступы даже во время официальных мероприятий. Немцы уверены, что Меркель страдает алкогольной зависимость, именно поэтому данные о состоянии здоровья канцлера и о причинах приступов не раскрываются.

Ранее в Сети поднимались обсуждения состояния здоровья немецкого канцлера. В июне прошлого года у Меркель дважды случались приступы на публике. Один из них произошел в ходе ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда во время исполнения национальных гимнов у нее началась сильная дрожь. После этого Меркель заверила, что выпила «как минимум три стакана воды», и ей стало легче. Аналогичное состояние она испытала менее, чем через десять дней во время приема у президента Германии.

Канцлер прокомментировала состояние здоровья, заявив, что может выполнять свои задачи. В августе она подтвердила, что после выборов в Бундестаг в 2021 году не собирается заниматься активной политической деятельностью.